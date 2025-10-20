Smantellata dalla Polizia la pizza di spaccio africana: 22 arresti Nel mirino della Dda un'associazione criminale gestita da stranieri

La Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura-Direzione distrettuale antimafia a carico di 22 cittadini extracomunitari di origine centroafricana, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L'organizzazione criminale gestiva, secondo gli investigatori, una piazza del comune di San Nicola La Strada ed un fiorente traffico di hashish.

Il "Largo Rotonda" di San Nicola La Strada, parco pubblico che costeggia un'arteria stradale ad alto scorrimento posizionata alle porte della città di Caserta, è divenuto famoso negli ultimi tempi, anche sul piano mediatico, quale vera e propria "piazza di spaccio".

L'installazione di decine di telecamere ha consentito di documentare innumerevoli cessioni di hashish, in qualsiasi orario della giornata, di sequestrare le dosi di droga di volta in volta vendute agli acquirenti e di identificare e segnalare numerose persone.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Caserta hanno accertato l'esistenza di una strutturata associazione per delinquere, ad architettura orizzontale, con ruoli variabili tra i sodali.