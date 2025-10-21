Anziana colpita da infarto in strada: salvata dai carabinieri Provvidenziale intervento dei militari: rianimata una 72enne all’interno di uno studio medico

Attimi di paura nella tarda mattinata in via Di Vittorio a Sant’Arpino, nel casertano, dove una donna di 72 anni è stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava nella sala d’attesa di uno studio medico. A salvarle la vita sono stati i Carabinieri della locale Stazione, intervenuti tempestivamente dopo essere stati chiamati da alcune persone in strada che chiedevano aiuto.

I militari, entrati nello studio, hanno trovato l’anziana riversa a terra, priva di sensi. Accanto a lei, un’infermiera che, trovandosi lì per caso, stava già praticando le manovre di rianimazione, interrotte poco dopo per la stanchezza.

Sotto la supervisione del medico di base, nel frattempo arrivato nello studio, i Carabinieri hanno quindi proseguito il massaggio cardiaco, riuscendo – dopo diversi tentativi – a far riprendere le funzioni vitali della donna.

Poco dopo è giunta sul posto un’ambulanza del 118, i cui sanitari, con l’ausilio del defibrillatore, hanno stabilizzato la paziente prima di trasferirla d’urgenza all’ospedale civile di Aversa, dove si trova tuttora ricoverata in terapia intensiva in condizioni definite critiche ma stabili.

L’episodio ha destato grande emozione tra i presenti. La prontezza dei militari e la collaborazione dell’infermiera si sono rivelate decisive per salvare la vita della donna.