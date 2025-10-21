giovane egiziano fermato per rapina e lesioni personali in concorso

A Santa Maria Capua Vetere, nel casertano, i carabinieri della Stazione hanno eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un minorenne egiziano di 17 anni, ritenuto responsabile di rapina aggravata e lesioni personali in concorso con un coetaneo, attualmente irreperibile.
L’episodio risale alla serata di ieri, quando, lungo via Napoli, un uomo di 30 anni è stato aggredito da due giovani che, dopo averlo minacciato e ferito con un’arma da taglio alla mano, gli hanno strappato la borsa contenente due telefoni cellulari per un valore complessivo di circa 800 euro, oltre ai documenti personali.
Le indagini immediatamente avviate dai militari dell’Arma hanno permesso di individuare e rintracciare uno dei presunti autori, mentre il complice è ancora ricercato.
Il minorenne fermato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.