Camorra e politica, arresti al Comune di Santa Maria a Vico

Scambio elettorale politico mafioso, arresti al Comune di Santa Maria a Vico: ai domiciliari sono finiti quattro amministratori del municipio casertano e due esponenti di spicco del clan camorristico "Massaro".
L'operazione - condotta dalla guardia di finanza della Compagnia di Marcianise - riguarda le elezioni amministrative del settembre 2020.
Così come ricostruito dagli investigatori, gli esponenti politici avrebbero ottenuto voti e sostegno dalla camorra in cambio di una serie di favori.
Le indagini sono state coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli.