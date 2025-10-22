Voti alle elezioni in cambio di appalti e favori: il "sistema" S. Maria a Vico Le carte dell'inchiesta di Finanza e DDA: tra i 6 indagati anche il sindaco e la sua vice

Sostegno elettorale in cambio di appalti al Comune: è l'ipotesi investigativa alla base dell'operazione della DDA di Napoli condotta dalla Guardia di finanza di Caserta che ha portato all'esecuzione di 6 misure cautelari a Santa Maria a Vico.

Il terremoto politico in Comune

Tra gli arrestati il sindaco Andrea Pirozzi e la sua vice, Verona Biondo, candidata alle prossime regionali con Forza Italia. La misura cautelare ha interessato anche il consigliere di maggioranza Giuseppe Nuzzo e l'ex assessore Marcantonio Ferrara e due persone considerate dagli investigatori esponenti di spicco del clan "Massaro", Raffaele Piscitelli e Domenico Nuzzo.

Scambio elettorale politico-mafioso, induzione indebita a dare ed avere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento personale le accuse contestate - a vario titolo - agli indagati. Sotto i riflettori delle fiamme gialle della compagnia di Marcianise le elezioni amministrative del 2020 nel municipio casertano.

Nelle intercettazioni le prove dello "scambio"

Nelle intercettazioni ci sarebbero le prove del sostegno elettorale a Pirozzi da parte del clan. Ma la mole di voti era così alta, spiegano gli investigatori, che il sodalizio camorristico avrebbe anche contribuito a far eleggere un consigliere di opposizione.

Gli interessi del clan

L'appalto per la gestione del cimitero comunale, la realizzazione di un impianto di cremazione e la concessione di un chiosco bar nella frazione San Marco (senza versare alcun canone al Comune), le prebende che sarebbero state ottenute.

Dalle indagini sono emerse anche le pressioni fatte sul rappresentante legale di una società che si era aggiudicata un appalto comunale per far assumere nell'azienda una persona vicina ad uno degli affiliati al clan, e gli interessi del clan Massaro per la gestione di un'area fieristica la cui realizzazione prevedeva l'emanazione di un apposito regolamento comunale per il quale si sarebbero attivati alcuni consiglieri comunali di Santa Maria a Vico.