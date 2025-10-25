Rapina con sequestro di persona da 54mila euro: arrestati due uomini

Indagine dei carabinieri partita nel 2023

Santa Maria Capua Vetere.  

Due uomini di origine albanese sono stati arrestati e portati in carcere con l’accusa di rapina e sequestro di persona in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) al termine di una complessa indagine condotta dai Carabinieri della cittadina casertana.

Le indagini: da novembre 2023 a giugno 2024

L’inchiesta è iniziata nel novembre 2023 e si è conclusa a giugno 2024, grazie a un’intensa attività investigativa fatta di intercettazioni, riscontri tecnici e testimonianze delle vittime. Gli inquirenti sono così riusciti a ricostruire l’intera dinamica del colpo e ad individuare i due presunti responsabili.

Il sequestro e la rapina del 28 novembre 2023

Il grave episodio risale al 28 novembre 2023, quando una coppia residente a Macerata Campania è stata vittima di un violento sequestro a scopo di rapina. I due sono stati immobilizzati, imbavagliati e minacciati con una pistola da parte dei malviventi, che si sono poi impossessati di denaro e gioielli per un valore complessivo di circa 64.000 euro.

Arresti e misure cautelari

Dopo mesi di indagini, raccolte prove e testimonianze, il giudice per le indagini preliminari (gip) ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due sospettati. Le accuse a loro carico sono pesanti: rapina aggravata e sequestro di persona.

