Donna precipita in un dirupo: salvata dai vigili del Saf E' accaduto in una zona impervia di Croce di Carinola

Nel pomeriggio di ieri, una donna è stata soccorsa e recuperata a Carinola, in frazione Croce di Carinola, dopo essere precipitata in un dirupo profondo circa 10 metri.

L'intervento, avvenuto in un sentiero raggiungibile da Corso Vittorio Emanuele, ha visto impegnata la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Teano che ha utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). La procedura ha consentito il recupero in sicurezza della donna che è stata consegnata al personale del 118 di Mondragone per prestare le prime cure ed il trasporto in ospedale.