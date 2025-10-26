Cocaina nel centro di accoglienza, arrestati due 17enni I due ragazzi tunisini ospiti in una comunità a Caserta

Due diciassettenni di origine tunisina, ospiti di una comunità per minori di Portico di Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite tra gli ospiti della struttura di accoglienza: durante i controlli i militari hanno rinvenuto due dosi di cocaina per un peso di 1,4 grammi, 400 euro in contanti, un bilancino di precisione e uno spray al peperoncino, tutto sequestrato. I due minorenni si sono mostrati da subito agitati e ostili: uno di loro ha aggredito i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo, mentre l'altro, una volta fatto salire sull'auto di servizio, ha preso a calci il finestrino posteriore, mandandolo in frantumi. I due 17enni sono stati quindi ammanettati e portati all'Istituto penitenziario minorile dei Colli Aminei a Napoli.