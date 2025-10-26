Cocaina nel centro di accoglienza, arrestati due 17enni

I due ragazzi tunisini ospiti in una comunità a Caserta

cocaina nel centro di accoglienza arrestati due 17enni
Caserta.  

Due diciassettenni di origine tunisina, ospiti di una comunità per minori di Portico di Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione per una lite tra gli ospiti della struttura di accoglienza: durante i controlli i militari hanno rinvenuto due dosi di cocaina per un peso di 1,4 grammi, 400 euro in contanti, un bilancino di precisione e uno spray al peperoncino, tutto sequestrato. I due minorenni si sono mostrati da subito agitati e ostili: uno di loro ha aggredito i militari nel tentativo di sottrarsi al controllo, mentre l'altro, una volta fatto salire sull'auto di servizio, ha preso a calci il finestrino posteriore, mandandolo in frantumi. I due 17enni sono stati quindi ammanettati e portati all'Istituto penitenziario minorile dei Colli Aminei a Napoli.

