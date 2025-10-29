Scoperto deposito di auto rubate a Castel Volturno, indagini in corso

Questa mattina, la Polizia di Stato ha individuato a Castel Volturno, in provincia di Caserta, un deposito clandestino di auto rubate. L’area, situata in un terreno rurale abbandonato, era stata adattata dagli ignoti per nascondere numerosi veicoli destinati verosimilmente al mercato illecito dei ricambi.
Il ritrovamento delle auto rubate
Gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, una volta individuato il terreno, sono entrati attraverso un varco già creato tra la fitta vegetazione. All’interno sono state trovate auto di diversi modelli, in parte smontate e private di componenti meccanici e di carrozzeria. I veicoli sono stati immediatamente sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Accertamenti e indagini in corso
La Polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili del deposito. Le persone coinvolte potrebbero rispondere dei reati di ricettazione e riciclaggio, mentre gli accertamenti proseguono per risalire all’origine delle auto rubate e al possibile coinvolgimento di organizzazioni criminali locali.