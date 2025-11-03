Appartamento divorato dalle fiamme, paura nel casertano Salvo l'inquilino 50enne grazie all'intervento dei vigili del fuoco

Un intervento tempestivo e coordinato ha scongiurato una tragedia nella notte a Pietramelara, dove un violento incendio ha completamente devastato un appartamento in via Roma. Grazie all'azione dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state circoscritte evitando che si propagassero al resto dell’edificio. Non ci sono feriti.

L'allarme nella notte

L'emergenza è scattata intorno alle 3:00 di questa notte. La richiesta di soccorso ha mobilitato due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, partite dai distaccamenti di Teano e di Piedimonte Matese. A supporto delle operazioni è intervenuta anche un’autobotte inviata dalla sede centrale di Caserta.

L'intervento per domare le fiamme

Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato l'appartamento al primo piano di un edificio di due livelli già completamente invaso dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono state immediate e mirate a contenere il rogo, impedendo che le fiamme potessero estendersi agli altri appartamenti adiacenti. L'efficacia dell'intervento ha limitato i danni alla sola unità abitativa di origine.

Abitazione già evacuata, nessun ferito

Fortunatamente, al momento dello sviluppo dell'incendio, l'appartamento era già stato evacuato. L'unico occupante, un uomo di circa cinquant'anni residente nella zona, era già fuori pericolo quando sono arrivati i soccorsi. Questo elemento, unito alla prontezza dei Vigili del Fuoco, ha evitato il peggio. Le operazioni sul posto si sono protratte per garantire la completa sicurezza dell'immobile.

Le cause del rogo sono al momento ancora da accertare. Sul posto potranno essere disposti i necessari accertamenti da parte degli esperti per stabilire l'origine dell'incendio.