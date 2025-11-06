Canile lager sul litorale domizio: 22 cuccioli prigionieri tra i rifiuti Tra escrementi e senza aria. Intervento dei Nas

I carabinieri del Nas di Caserta, nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla repressione e al contrasto degli illeciti nel settore sanitario, in particolare sul benessere animale, supportati da personale dell'Asl, hanno proceduto al sequestro preventivo di un canile abusivo organizzato all'interno di un'abitazione del litorale domizio. Riscontrate una serie di violazioni alle norme igienico-sanitarie e sul benessere degli animali che costringevano 22 cani meticci a vivere in spazi angusti, privi di ricambio d'aria, tra rifiuti speciali, scarti alimentari e quintali di escrementi, in condizioni precarie e irrispettose della dignità animale. I militari, al termine dell'ispezione, hanno denunciato i titolari all'autorità giudiziaria competente e sottoposto a sequestro preventivo l'intera abitazione e le relative pertinenze, per un valore complessivo di circa 750mila euro. Gli animali sono stati trasferiti in struttura sanitaria idonea o affidati a privati cittadini.