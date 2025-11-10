Caserta: "Gioco d'azzardo emergenza sociale, servono regole e prevenzione" Il nuovo dossier Azzardomafie 2025 di Libera conferma un’emergenza seria

Il nuovo dossier Azzardomafie 2025 di Libera conferma un’emergenza che riguarda da vicino anche la Campania: un territorio dove il gioco d’azzardo continua a divorare risorse economiche, alimentare fragilità sociali e rappresentare un’area di interesse per i clan, come evidenziato dalle analisi della Direzione Nazionale Antimafia e della Dia.

Serve una normativa regionale più rigorosa, capace di prevenire le dipendenze, limitare l’esposizione nei luoghi sensibili, rafforzare controlli e trasparenza nel settore e sostenere i Comuni nella pianificazione, con strumenti e risorse. Per questo sosteniamo con convinzione la proposta avanzata da Libera Campania.

“Il fenomeno dell’azzardo non è una questione marginale: riguarda la salute, la dignità e la sicurezza delle persone. Dobbiamo passare dalle parole ai fatti, recependo e applicando le proposte di Libera Campania. Non si possono ignorare numeri che parlano di migliaia di famiglie coinvolte, qualità della vita compromessa, rischi enormi per i più vulnerabili”.

“La nostra priorità è proteggere i cittadini, soprattutto giovani e anziani, dall’eccesso di offerta che rende l’azzardo una presenza continua, capillare, normalizzata. Serve un piano regionale che metta ordine, che limiti orari e distanze, che sostenga campagne di prevenzione nelle scuole e nei quartieri, e che garantisca supporto psicologico e sanitario a chi è già in difficoltà”.

“La Campania è la regione con il più alto numero di clan che operano nel settore. Un dato che deve far riflettere e agire con determinazione. L’azzardo è un terreno fertile per infiltrazioni, riciclaggio e controllo sociale. È necessario un fronte istituzionale unito per contrastare con forza questi interessi criminali”.

A dirlo i capolista della lista Fico Presidente Giovanni Russo (Napoli), Virginia Anna Crovella (Caserta), Alfonso Annunziata (Salerno).