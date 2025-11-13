Caserta: sequestrate due aree per abbandono di rifiuti pericolosi Controlli dei Carabinieri nella Terra dei Fuochi

Caserta continua a registrare interventi delle forze dell’ordine per contrastare l’abbandono di rifiuti pericolosi. Il 12 novembre, i Carabinieri della locale Stazione di Cesa, insieme al Nucleo Carabinieri Forestali di Marcianise, hanno sequestrato un’area di circa 1.000 mq in via Tevere, dove erano stati depositati rifiuti speciali e materiali pericolosi.

Cosa è stato trovato sul sito

Durante il sopralluogo, i militari hanno rilevato la presenza di:

sostanze oleose e materiali chimici pericolosi; attrezzi meccanici e materiali ferrosi; uno scarico di acque reflue non autorizzato.

Il proprietario del terreno, un uomo del posto, è stato denunciato per violazioni ambientali e sanzionato con un importo complessivo di 19.133 euro.

Obiettivo delle operazioni: tutela della salute e dell’ambiente

Le due operazioni rientrano nel più ampio dispositivo di controllo del territorio attuato dai Carabinieri del Gruppo di Aversa, volto a contrastare i reati ambientali e proteggere la salute pubblica nei comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi.