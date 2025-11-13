Tragedia a scuola: 12enne cade nel vuoto e muore Frequentava la seconda media alla "Calcara" di via Novelli

Tragedia a Marcianise dove una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere caduta nel vuoto. Il dramma si è consumato alla scuola media Calcara di via Novelli nella mattinata di oggi, giovedì 13 novembre. Al momento l'ipotesi più probabile è quella dell'estremo gesto. Da quanto si apprende la ragazzina, che frequentava la seconda media, avrebbe lasciato un bigliettino sul banco. Poi ha chiesto di andare in bagno ed è uscita dalla classe. Nell'aula non è più tornata. Quando è scartato l'allarme ormai era troppo tardi. Il corpo della dodicenne era sul selciato. Inutili i tentativi di soccorso. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi.