Maltrattamenti e violenza psicologica alla compagna davanti ai figlioletti I carabinieri denunciano un uomo

Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori un uomo nel casertano, dopo la denuncia presentata ai carabinieri da una donna. I fatti si sono verificati a Piedimonte Matese. Una situazione familiare diventata ormai insostenibile.

I militari dell’Arma descrivono un clima di forte tensione emotiva, che ha fatto emergere comportamenti oppressivi e reiterati episodi di violenza psicologica e intimidazioni, alcuni dei quali anche alla presenza dei due figli minori della coppia.

La donna, attualmente impegnata nelle procedure di separazione dal marito, ha descritto un quadro fatto di paura crescente e continui episodi di controllo e vessazione. La posizione dell'uomo è ora al vaglio della magistratura e della procura dei minorenni di Napoli.