Maltrattamenti e violenza psicologica alla compagna davanti ai figlioletti

I carabinieri denunciano un uomo

maltrattamenti e violenza psicologica alla compagna davanti ai figlioletti

In attesa delle determinazioni che saranno assunte, è stata disposta una vigilanza generica radiocollegata presso l’abitazione della donna, al fine di garantirle protezione immediata e costante...

Caserta.  

Dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori un uomo nel casertano, dopo la denuncia presentata ai carabinieri da una donna. I fatti si sono verificati a Piedimonte Matese. Una situazione familiare diventata ormai insostenibile. 

I militari dell’Arma descrivono un clima di forte tensione emotiva, che ha fatto emergere comportamenti oppressivi e reiterati episodi di violenza psicologica e intimidazioni, alcuni dei quali anche alla presenza dei due figli minori della coppia.

La donna, attualmente impegnata nelle procedure di separazione dal marito, ha descritto un quadro fatto di paura crescente e continui episodi di controllo e vessazione. La posizione dell'uomo è ora al vaglio della magistratura e della procura dei minorenni di Napoli. 

Ultime Notizie