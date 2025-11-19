Maltempo nel casertano: vigili del fuoco salvano un neonato e un bimbo Erano rimasti bloccati con i genitori nelle autovetture

Allagamenti e piogge in provincia di Caserta, con tutte le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco impegnate per far fronte alle numerose richieste di intervento.

Decisivo l'intervento effettuato per salvare un neonato di sette mesi e un bambino di un anno, che si trovavano con i rispettivi genitori bloccati nelle loro autovetture nei pressi del villaggio Coppola: i pompieri hanno raggiunto i veicoli e messo in sicurezza le persone trasferendole in una zona sicura.

Complessivamente sono 25 gli interventi effettuati, mentre sono decine le segnalazioni arrivate alla sala operativa, relative a smottamenti, rami pericolanti, allagamenti, incendi di autovetture e soccorsi a persone in difficoltà. Le zone maggiormente colpite risultano essere quelle di Castel Volturno e Mondragone, dove stanno operando le squadre dei distaccamenti di Mondragone e Teano.