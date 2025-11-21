Scoperto dalla Finanza un opificio abusivo di fuochi pirotecnici Sequestrati oltre 10mila articoli: denunciato il responsabile

La Guardia di finanza del comando provinciale di Caserta ha individuato in località "Torello" di Carinola un'area adibita alla fabbricazione di fuochi pirotecnici illegali.

L’attività di controllo, effettuata anche con l’ausilio di personale specializzato del Reparto artificieri della Polizia di Napoli, ha consentito di individuare un opificio dove è stato rinvenuto materiale pirotecnico nelle varie fasi della fabbricazione, polvere esplosiva, attrezzature e macchinari per la lavorazione e confezionamento, nonché prodotti semilavorati e prodotti finiti pronti per l’utilizzo.

Il materiale esplosivo rinvenuto è stato considerato ad alto effetto detonante, altamente pericoloso da maneggiare e trasportare, che poteva essere venduto sul mercato in modo del tutto illegale, senza il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, con alto rischio per la salute degli eventuali utilizzatori.

Complessivamente sono stati sequestrati oltre 10mila articoli pirotecnici pericolosi, diversi macchinari, attrezzature e materiale per la produzione e il confezionamento.

Una persona è stata denunciata.