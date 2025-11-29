Terra dei fuochi: nuovi sequestri e denunce dei carabinieri forestali Il bilancio è di cinque aree sequestrate e quattro persone denunciate

È di cinque aree sequestrate e quattro persone denunciate il bilancio dei controlli ambientali effettuati dai carabinieri forestali e delle Compagnie sul territorio nei comuni casertani della Terra dei Fuochi, in particolare a Casal di Principe, Teverola, Gricignano di Aversa e Villa Literno.

A Casal di Principe i militari hanno ispezionato due attività produttive, ovvero un'impresa edile, che è stata scoperta a svolgere produzione di calcestruzzo senza autorizzazioni, bruciando scarti industriali e versando fanghi in strada.

L'area era inoltre occupata da accumuli di rifiuti pericolosi e non, tra pneumatici, residui ferrosi, oli esausti e materiali meccanici, accatastati su terreno agricolo senza alcuna autorizzazione. È stata inoltre sequestrata una carrozzeria che operava senza le necessarie autorizzazioni e presentava rifiuti derivanti dalle lavorazioni, tra cui oli esausti, vernici e componenti meccaniche.

A Teverola i Carabinieri della locale Stazione, insieme al Nucleo Forestale di Marcianise, hanno posto sotto sequestro una riserva aziendale nella zona PIP contenente rifiuti speciali pericolosi, principalmente materiali ferrosi. Il titolare dell'attività è stato denunciato e sono state elevate sanzioni amministrative per 16.550 euro.

A Gricignano di Aversa i militari hanno trovato lungo una strada consortile nei pressi di via della Stazione circa 15 tonnellate di rifiuti abbandonati, tra cui plastiche, guaine, elettrodomestici e materiali ferrosi. L'area è stata sequestrata e affidata al Comune per la bonifica e la corretta classificazione dei rifiuti. A Villa Literno, infine è stato sequestrato un terreno agricolo di circa 1.000 metri quadrati lungo via Vecchia Aversa, dove sono stati trovati oli esausti, pneumatici, taniche di vernici e altro materiale ferroso. Sono in corso accertamenti per individuare il responsabile.