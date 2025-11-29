Cancello ed Arnone e Villa Literno: i carabinieri denunciano 10 persone Elevate sanzioni amministrative per un totale di 6.500,00 euro.

Nel corso della serata di ieri, e fino alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Casal di Principe, insieme al personale della Compagnia di Marcianise, del Nil di Caserta e del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nei comuni di Cancello ed Arnone e Villa Literno.

Le operazioni sono state finalizzate alle verifiche del rispetto delle misure restrittive, al controllo dei possessori di armi, delle attività di somministrazione di bevande e dei centri scommesse, oltre che alla prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio.

Durante il servizio sono stati controllati 50 veicoli e 80 persone, con l’elevazione di 9 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, il sequestro e il fermo amministrativo di 3 mezzi e la denuncia in stato di libertà di 10 persone per reati di diversa natura, tra cui violazioni al Codice della Strada, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, furto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tra i denunciati figurano persone di età compresa tra 14 e i 60 anni. I militari dell’Arma hanno riscontrato, a loro carico, il furto di prodotti alimentari da esercizi commerciali di Cancello ed Arnone, il possesso di sostanze stupefacenti, il porto abusivo di oggetti pericolosi e la presenza di lavoratori irregolari in alcune delle attività commerciali e di ristorazione controllate.

Nel corso dei controlli, oltre alle denunce, a seguito delle violazioni alle norme vigenti riscontrate, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 6.500,00 euro.