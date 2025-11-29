Avvocato in linea? Solo un inganno: anziana salvata dai carabinieri L’83enne di Ruviano stava per cedere alla solita truffa ben congegnata

L’83enne di Ruviano stava per cedere a un inganno ben congegnato, quando l’intervento dei carabinieri ha cambiato le sorti della sua giornata.

Una mattina che sembrava ordinaria si è trasformata in un momento di tensione per la donna del piccolo centro del Casertano, presa di mira da un raggiro telefonico dai contorni quasi teatrali.

I militari della locale stazione carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno intercettato un uomo di 45 anni, proveniente dal napoletano, pluripregiudicato, mentre si aggirava per le stradine del centro a bordo di una Citroën C3.

Il suo obiettivo era quello di approfittare della paura di una donna di 83 anni, convincendola a consegnare 6.000 euro o oggetti preziosi. Fingendosi un avvocato, le aveva raccontato che sua figlia era coinvolta in un grave incidente e che, se non avesse obbedito, sarebbe stata arrestata.

La tempestività dei carabinieri ha fatto la differenza: l’uomo è stato fermato e sottoposto a controllo prima che potesse portare a termine la truffa. I militari che durante gli accertamenti hanno ascoltato la telefonata ricevuta dal truffatore da un suo complice, nel corso della quale si faceva esplicitamente riferimento alla possibilità di ricevere dalla vittima denaro e monili in oro, lo hanno subito bloccato e raggiunto l’abitazione dell’anziana che, dopo essere stata rassicurata, ha raccontato l’intera vicenda.

Il 45enne, condotto in caserma, è stato denunciato per tentata truffa aggravata, mentre le indagini proseguono per identificare il complice.