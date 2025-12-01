Anziano precipita in un dirupo profondo 8 metri: salvato dai vigili del fuoco E' accaduto a Calvi Risorta, intervenuto il Saf

Un anziano di circa 80 anni è stato salvato ieri sera, lunedì 1 dicembre 2025, dopo essere caduto in un dirupo profondo circa otto metri nelle vicinanze della sua abitazione. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21:00 in Via Acacie, nel comune di Calvi Risorta, provincia di Caserta. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti con rapidità i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano. Le squadre di soccorso hanno trovato l'uomo bloccato in fondo al burrone, in una posizione particolarmente insidiosa: giaceva tra la fitta vegetazione e un canale di scolo. Fortunatamente, la presenza di circa 20 centimetri d'acqua nel canale ha probabilmente attutito l'impatto della caduta, evitando conseguenze peggiori nell'immediatezza.

Il dirupo, data la sua profondità e l'irregolarità del terreno, ha richiesto l'utilizzo di specifiche tecniche di soccorso. I caschi rossi hanno dovuto ricorrere alle tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali): la squadra si è calata nel burrone utilizzando scale e attrezzature dedicate.

Il Salvataggio e l'Affidamento alle Cure Sanitarie

L'efficienza e la preparazione del personale hanno permesso di raggiungere e liberare rapidamente l'anziano dalla vegetazione e dal punto in cui era intrappolato. Una volta messo in sicurezza, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul posto per prestare la prima assistenza medica.

Al momento, non sono state rese note le condizioni precise dell'80enne, ma l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Teano è risultato cruciale per la positiva risoluzione di quello che poteva trasformarsi in un drammatico incidente domestico.