Terra Fuochi: Vadala', smaltite 1100 tonnellate rifiuti, via a bonifiche Si e' fatto il punto con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano

"Il 15 settembre e' iniziata questa fase, di rimozione dei rifiuti, ad oggi sono state portate via a smaltimento 1.100 tonnellate, entro a fine mese saranno 2.700 tonnellate e la prossima settimana verra' aggiudicata la gara di 22 milioni e mezzo per tre macro lotti: un lotto di 11 milioni per Napoli citta' e provincia, 6 milioni per Caserta e 2 milioni per il sito di Ponte Riccio".

Lo dice il commissario straordinario della Terra dei fuochi, Giuseppe Vadala', dopo l'incontro interistituzionale ad Aversa, durante il quale si e' fatto il punto con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e la viceministra dell'Ambiente, Vannia Gava, sulle misure di contrasto e sulle strategie in materia di bonifica e smaltimento illecito dei rifiuti nella 'terra dei fuochi". "Le bonifiche sono avviate su 14 siti. Soprattutto si sta lavorando sulle aree vaste di Lo Uttaro , a Caserta e di Giugliano, nel Napoletano, che e' l'altro sito importante che e' stato perimetrato", conclude il generale Vadala'