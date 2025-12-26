Natale di violenza nel casertano: ennesima rissa tra bande di ragazzi ad Aversa Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

Natale di violenza nel casertano. Ennesima rissa tra bande di ragazzi davanti ad un locale. E' successo nel centro di Aversa e sembra che non sia l'unico caso. Sedie e tavolini all'aria, calci e pugni. Fortunatamente non si registrano feriti.

Scene di violenza urbana che sono purtroppo all'ordine del giorno nella movida, qui come in altre città. C'è chi ha pensato di riprendere la scena con il telefonino per poi diffonderle in rete.

Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine giunte sul posto per riportare la calma ed identificare i responsabili.