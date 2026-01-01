Botti: un bambino ferito di striscio da un proiettile Colpito alla mano destra e curato all'ospedale di Aversa

Tra Caserta e provincia, dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri sul territorio e presso i presidi ospedalieri, non si registrano episodi di ferimenti riconducibili all'incauto utilizzo di fuochi d'artificio. Ma ad Aversa un bambino di nove anni e' rimasto lievemente ferito alla mano destra perche' colpito di striscio da un proiettile vagante. I militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno trovato, nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento, un'ogiva esplosa, verosimilmente riconducibile a un'arma da fuoco. Il minore, dopo le cure, e' stato dimesso dall'ospedale della citta' normanna.