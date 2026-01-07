Patriciello: "Nei momenti bui della vita, siamo venuti a bussare alla tua porta" Il prete anti camorra saluta così il vescovo emertito casertano Raffaele Nogaro

"Nei momenti bui della vita, quando anche il cielo sembrava chiudersi, siamo andati a bussare alla porta del suo cuore. Siamo stati accolti, consigliati, abbracciati, incoraggiati. Il Signore ti abbia in gloria, caro padre vescovo. Dal cielo continua a pregare per noi".

Padre Maurizio Patriciello saluta così monsignor Raffaele Nogaro, venuto a mancare ieri all'età di 92 anni.

Tantissime le attestazioni di affetto, vicinanza e solidarietà. I funerali si terranno venerdì 9 gennaio alle 10 nella cattedrale di Caserta. La salma di monsignor Nogaro è arrivata in cattedrale ieri sera, accolta da monsignor Lagnese, dove rimarrà fino a venerdì e sarà possibile dire una preghiera per il vescovo amico di tutti i casertani. La cattedrale resterà aperta quest'oggi fino alle 21.30.