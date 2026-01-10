Lancia mezzo chilo di droga nel carcere: scoperto e arrestato E' sucesso ad Aversa nel casertano. L'uomo è ora in cella a Santa Maria Capua Vetere

Lancia mezzo chilo di droga nel carcere, ma viene scoperto e arrestato. E' successo ad Aversa nel casertano. L'episodio, ben studiato, non è sfuggito agli occhi della polizia penitenziaria.

Sono stati proprio gli agenti a notare la scena e a bloccare un 40enne. E' ora anche lui in cella. Si tratta di un uomo della provincia di Napoli. La droga era stata occultata in un involucro contenente 500 grammi tra cocaina e hashish.

L'arrestato è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'Osapp, attraverso il segretario regionale Vincenzo Palmieri, si è congratulato con il personale della polizia penitenziaria per la brillante operazione degli agenti.