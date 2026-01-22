Rubano merce al supermercato: scoperti e arrestati Nei guai due cittadini georgiani

Devono rispondere di furto aggravato in flagranza due uomini di 34 e 42 anni, di nazionalità georgiana, senza fissa dimora.

Sono stati sorpresi a rubare ieri sera dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta immediatamente allertati.

I fatti si sono verificato in un noto esercizio commerciale di Casagiove. Avevano asportato merce di varia tipologia, non rientrante tra i beni di prima necessità, eludendo i sistemi di sicurezza.

La refurtiva, del valore complessivo di circa 270 euro, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Le sue persone arrestate saranno giudicati con rito direttissimo.