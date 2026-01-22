Fugge all'alt e lancia cocaina dal finestrino dell'auto: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 28enne

Era alla guida di una fiat 500, non si è fermato all'alt intimato da una pattuglia dei carabinieri e pensando di farla franca, ha lanciato dal finestrino di un'auto, un involucro contenente cocaina.

E' successo a Trentola Ducenta nel casertano. Nei guai un 28enne di Boscoreale, in provincia di Napoli, il quale dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una lunga e pericolosa fuga nel tentativo di eludere i controlli, fino a tamponare anche l’autovettura di servizio dei carabinieri, provocando lievi danni.

L’inseguimento si è protratto fino a Giugliano in Campania, dove il giovane è stato infine raggiunto e bloccato. E' ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.