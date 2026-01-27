Carinaro: in carcere per estorsione, rapina e armi Il provvedimento riguarda un 46enne chiamato a espiare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi

A Carinaro, nel territorio aversano, i carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della repubblica presso la vorte d’appello di Napoli.

Il provvedimento riguarda un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, chiamato a espiare una pena definitiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione.

La condanna è relativa a una serie di reati, tra cui estorsione, tentata estorsione, rapina, ricettazione e porto abusivo di armi, commessi tra il 2009 e il 2014 nei comuni di Carinaro e Gricignano di Aversa. Le condotte contestate, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero state aggravate dal metodo mafioso.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le operazioni di arresto si sono svolte in modo rapido e senza incidenti, sotto il coordinamento dei carabinieri della compagnia di Marcianise e della procura generale di Napoli.