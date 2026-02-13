Furto con strappo e rapina a mano armata: due persone ai domiciliari Nel mirino dei carabinieri un uomo residente nel casertano e una donna irpina originaria di Sturno

I carabinieri della Compagnia di Capua hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due persone, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di un furto con strappo e di una rapina a mano armata avvenuti a Pietravairano. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la coppia avrebbe messo a segno due distinti episodi. Il primo risale a settembre 2024, quando una 80enne del posto fu derubata della collana d’oro che indossava, del valore di circa mille euro. Il secondo episodio, avvenuto un anno dopo, nel settembre 2025, riguarda invece una rapina ai danni del titolare di un noto supermercato del paese: l’uomo sarebbe stato aggredito, minacciato con un coltello e costretto a consegnare l’incasso della serata.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Vairano Scalo e coordinate dalla Procura, si sono basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e sui tabulati telefonici. Tali elementi, si legge nel comunicato, hanno permesso di accertare “la sussistenza di condotte penalmente rilevanti nei confronti della coppia”, pur essendo ancora nella fase iniziale del procedimento.