Aggressione choc in pieno centro, 17enne in ospedale: caccia al "branco" Si indaga per risalire agli autori del pestaggio: due giovani nel mirino dei violenti

Una serata di ordinaria violenza ha trasformato viale Europa in un teatro di paura. Nel centro di Mondragone due giovani amici sono stati aggrediti a calci e pugni da un gruppo di ragazzi che si è poi dileguato prima dell'arrivo dei carabinieri.

Le vittime sono un 17enne di Portico di Caserta e un 19enne di Macerata Campania. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i due stavano passeggiando all'altezza dell'incrocio tra viale Europa e via Kennedy quando sarebbero stati avvicinati e insultati, poi colpiti fisicamente da alcuni coetanei. Nessun litigio pregresso, nessuna provocazione: un'aggressione improvvisa e del tutto gratuita, secondo le prime risultanze investigative da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone, intervenuti sul posto insieme al 118.

A farne le spese peggiori è stato il minorenne, trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Dopo le cure è stato affidato al padre.

Prima di lasciare il presidio sanitario, il 17enne ha raccontato la propria versione dei fatti agli investigatori.

Le indagini sono scattate immediatamente. Un elemento potenzialmente decisivo potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, le cui immagini sono già state acquisite dagli inquirenti. Contestualmente, sono stati intensificati i controlli sul territorio per prevenire nuovi episodi di violenza gratuita.