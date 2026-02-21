Violazioni ambientali: scoperta officina abusiva nel casertano Denunciate tre persone e sequestrato un locale

I carabinieri della Stazione di San Prisco hanno individuato e sequestrato un’officina meccanica non autorizzata, denunciando in stato di libertà tre persone per gravi violazioni ambientali.

Si tratta di un 47enne e un 26enne di Orta di Atella, e di un 21enne di Crispano, ritenuti responsabili, a vario titolo, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, immissioni in atmosfera non autorizzate e scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione.

L’attività illecita si svolgeva in un locale di circa 300 metri quadrati, posto al piano interrato di un edificio condominiale, i cui piani superiori sono adibiti a civili abitazioni e locali commerciali.

L’officina, allestita in tutte le sue parti e prevalentemente adibita a carrozzeria e lavori di meccanica su ciclomotori e autoveicoli, è stata sottoposta a sequestro unitamente a 32 motoveicoli, un’autovettura Fiat Punto e tre telai.

All’interno del locale, i militari hanno rinvenuto un banco attrezzi e numerosi pezzi meccanici, molti dei quali intrisi d’olio e non bonificati, accatastati alla rinfusa e contenuti in cassette di plastica forate, del tutto inidonee a trattenere oli esausti. Al momento dell’intervento, infatti, gli oli gocciolavano ancora dalle cassette, con evidente rischio di contaminazione.

Nel corso dell’ispezione sono stati inoltre trovati circa 15 pneumatici fuori uso impilati, due batterie di ciclomotori esauste, una trentina di pezzi e ingranaggi meccanici provenienti da motori, anch’essi intrisi d’olio, tre motori smontati in fase di lavorazione e residui di vernici per carrozzeria diffusi in ogni area dell’officina.

Le parti meccaniche rinvenute, per il loro stato e per l’assenza di bonifica, rientrano pienamente nella nozione di rifiuto e, in parte, sono classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

Al momento dell’accesso, era in corso un’attività di verniciatura in un ambiente non strutturato e privo dei previsti impianti per le emissioni in atmosfera. Il locale risultava saturo di esalazioni provenienti da vernice nebulizzata, con emissioni gassose non convogliate e non autorizzate. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.