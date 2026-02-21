Controlli dei carabinieri nel casertano: 12 contravvenzioni al codice stradale L'attività si è concetrata tra Aversa e Teverola

Nei comuni di Aversa e Teverola, i carabinieri delle compagnie di Marcianise e Casal di Principe hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto delle violazioni al codice della strada.

Nel corso dell’attività, i militari dell’arma hanno denunciato una 33enne, domiciliata presso il campo rom di Giugliano in Campania, risultata, a seguito di controllo, irregolare sul territorio nazionale.

I carabinieri hanno inoltre segnalato alla locale prefettura ufficio territoriale del governo un 46enne di Aversa, che avrebbe violato la misura dell’obbligo di permanenza presso la propria abitazione nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 07:00. Lo stesso è stato trovato anche in possesso di grammi 1,20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso del servizio sono state elevate 12 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, tra cui mancata copertura assicurativa, guida senza patente, mancata revisione e guida senza cintura di sicurezza. Un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Le sanzioni complessivamente comminate ammontano a euro 2.856,00. Complessivamente sono state controllate 104 persone e 62 veicoli.