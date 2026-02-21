Rifiuti speciali in un terreno agricolo: carabinieri denunciano due persone Lotta all'inquinamento ambientale nel casertano

Nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, i militari del nucleo carabinieri forestale di Vairano Patenora hanno rinvenuto, in un'area del Comune di San Pietro Infine, un cumulo di rifiuti abbandonati illecitamente su un terreno agricolo.

Il cumulo, del volume stimato di circa 30 metri cubi, era costituito da rifiuti speciali non pericolosi, in particolare scarti di potatura e di giardinaggio, parti di suppellettili e mobili in legno, nonché carta e cartone.

I successivi accertamenti eseguiti dai militari hanno consentito di individuare le responsabilità, in concorso tra loro, nel proprietario del fondo agricolo e nell’esecutore materiale dello smaltimento illecito.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro giudiziario e i due responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per abbandono sul suolo di rifiuti speciali non pericolosi