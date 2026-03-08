Sorpreso mentre vende cocaina, arrestato presunto spacciatore 20enne I militari lo hanno sorpreso mentre cedeva un grammo di cocaina per 80 euro

Sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina in pieno centro, un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Vairano Scalo al termine di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata in via Janara, dove i militari dell’Arma hanno notato il giovane mentre vendeva due dosi di cocaina a un uomo di 55 anni residente a Vairano Patenora. La cessione, per un peso complessivo di circa un grammo, sarebbe avvenuta in cambio della somma di 80 euro.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente bloccando il 20enne, di origini albanesi e residente a Trentola Ducenta. Durante i controlli sono state rinvenute ulteriori dosi di stupefacente già suddivise e pronte per la vendita: 16 dosi di crack, 13 di cocaina e 2 di hashish, per un peso complessivo di 25,60 grammi.

In suo possesso anche 1.190 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio. Sia la droga sia il denaro sono stati sequestrati dai militari.

Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed ora si trova ai domiciliari mentre l’uomo di 55 anni che aveva acquistato la droga è stato invece segnalato alla Prefettura di Caserta.