Smaltimento illecito di rifiuti speciali: sequestri e quattro denunce L'operazione dei Carabinieri Forestali: plastico, polistirolo e scarti vari nel terreno

I militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Vairano Patenora e di Roccamonfina, durante un servizio di perlustrazione nella località Ceraselle del comune di Caianello, in provincia di Caserta, hanno scoperto e bloccato lo smaltimento illecito di rifiuti speciali.

Sul posto, i forestali hanno accertato la presenza di terreno vegetale proveniente da scavo, classificato per legge come rifiuto speciale se non caratterizzato o autorizzato al reimpiego come sottoprodotto, in fase di livellamento tramite mini escavatore. Nell'area erano presenti anche materiali ferrosi, polistirolo, plastica e materiale da costruzione e demolizione, per un quantitativo stimato in circa 70 metri cubi su una superficie di 500 metri quadrati.

Le irregolarità accertate sono risultate molteplici: l'autocarro impiegato per il trasporto del materiale non era iscritto all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali, e i rifiuti venivano trasportati in assenza del formulario di identificazione dei rifiuti, obbligatorio per legge.

I militari hanno quindi sequestrato l'area, il mini escavatore utilizzato nelle operazioni di livellamento e l'autocarro adibito al trasporto. Quattro persone sono state denunciate in concorso tra loro per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi: il proprietario del terreno, il legale rappresentante della ditta titolare dell'escavatore, il titolare della ditta dell'autocarro e il conducente del mezzo.

A quest'ultimo è stata inoltre ritirata la patente di guida per la sospensione. È stata elevata anche una sanzione amministrativa di oltre 3mila euro per il trasporto di rifiuti senza documentazione.