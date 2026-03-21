Brandeggiano mitragliette e fucili scenici in moto: denunciati due uomuni L'allarme scattato tra gli automobilisti in transito lungo via Fuccia a Marcianise

Un allarme scattato in piena notte tra gli automobilisti in transito su via Fuccia a Marcianise, in zona mercato, e l’immediato intervento dei carabinieri del nucleo operativo e Radiomobile della locale compagnia hanno portato al deferimento in stato di libertà di due persone ritenute responsabili di procurato allarme.

La richiesta di aiuto pervenuta alla centrale operativa dell’arma attraverso il numero unico europeo di emergenza “112”, ha segnalato la presenza di due persone che a bordo delle rispettive moto brandeggiavano pericolosamente armi automatiche.

In pochi minuti i militari i carabinieri della locale compagnia sono giunti sul posto dove hanno appurato quanto riferito dagli automobilisti impauriti e preoccupati dalla scena che gli si presentava davanti.

Le verifiche effettuate sul posto hanno consentito di individuare e controllare un veicolo Ford Tourneo risultato di proprietà di una società di autonoleggio del Salernitano. Dagli accertamenti è emerso che il mezzo era stato locato a una società riconducibile a uno dei due soggetti coinvolti.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al rinvenimento, all’interno del mezzo, di quattro armi sceniche prive del previsto tappo rosso identificativo: due pistole mitragliatrici, un fucile tipo Kalashnikov e una pistola a tamburo. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e custodito in attesa del versamento presso il competente Ufficio Corpi di Reato.

I due uomini identificati e denunciati sono un 22enne e un 36enne, entrambi originari della provincia di Salerno, che a bordo di due moto impugnavano le armi sceniche stavano effettuando riprese video destinate alla pubblicazione sul proprio canale social.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria, che valuterà le responsabilità dei due denunciati.