Ricercato per omicidio in Austria,preso a Caserta mentre scassinava distributore Il 38enne bloccato dai carabinieri mentre tentava di portare via alimenti e bevande

Un uomo di 38 anni, cittadino ungherese ricercato a livello europeo, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Caserta. A tradirlo, un tentativo di furto andato storto in via Roma.

Tutto è cominciato con una segnalazione: qualcuno stava manomettendo un distributore automatico di alimenti e bevande. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, che hanno trovato il 38enne ancora sul luogo. L'uomo aveva forzato i meccanismi del distributore per impossessarsi di alcuni generi alimentari, ma era stato sorpreso dal titolare dell'attività. Alla vista del proprietario, anziché darsi alla fuga, lo aveva aggredito per guadagnarsi una via di uscita. Un gesto che gli è costato anche una denuncia per rapina impropria.

I carabinieri sono riusciti a bloccarlo prima che sparisse nel nulla. È durante le procedure di identificazione che la vicenda ha assunto tutt'altra dimensione: sull'uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca per reati gravi, tra cui omicidio, lesioni personali gravi e altri delitti contro la persona e il patrimonio.

Il 38enne è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa che vengano avviate le procedure di cooperazione giudiziaria internazionale per il suo trasferimento in Austria. Della vicenda è stata informata la magistratura competente e il Consolato ungherese.