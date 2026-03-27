Fugge all'alt dei carabinieri, la madre prova a coprirlo con una finta denuncia Il 18enne è stato denunciato insieme alla donna

Un controllo del territorio si è trasformato in un inseguimento e in una doppia denuncia a Mondragone, dove i carabinieri del Reparto Territoriale hanno denunciato un giovane di 18 anni e la madre, ritenuta responsabile di aver tentato di coprirne la fuga con una falsa denuncia.

I militari stavano pattugliando via Castel Volturno quando hanno notato transitare ad elevata velocità una Fiat Panda bianca. Insospettiti dalla condotta di guida, hanno intimato l’alt. Il conducente, tuttavia, non si è fermato, accelerando improvvisamente e imboccando le strade limitrofe nel tentativo di scappare. È così scattato l’inseguimento.

Poco dopo, la vettura è stata nuovamente individuata da un’altra pattuglia dell’Arma che è riuscita a riconoscere il conducente, un 18enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Nonostante un nuovo invito a fermarsi, il giovane è riuscito a far perdere le proprie tracce, proseguendo la fuga.

Nel tentativo di evitare conseguenze per il figlio, la madre del giovane si è presentata successivamente presso la Stazione Carabinieri di Mondragone, denunciando il presunto furto della stessa Fiat Panda.

Le verifiche effettuate dai Carabinieri hanno però permesso di accertare che la denuncia era falsa e che era stata presentata con l’intento di giustificare la fuga del figlio e sottrarlo alle responsabilità. Il 18enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre la madre, una 40enne, è stata denunciata per simulazione di reato in concorso.