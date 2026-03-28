Sul bus senza titolo di viaggio: aggredisce i verificatori Si tratta della sesta aggressione negli ultimi due mesi ai danni del personale Air

Esibisce una card di Unico Campania senza aver acquistato il biglietto e, alla richiesta dei documenti, aggredisce i verificatori.

Si tratta della sesta aggressione negli ultimi due mesi ai danni del personale dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale.

L’ultimo episodio è accaduto oggi a Caserta sulla linea Outlet gestita da Air Campania, nei pressi di Marcianise.

Durante il controllo, dopo la richiesta dei documenti da parte dei verificatori, l’uomo ha iniziato a inveire contro gli operatori. Poi ha strappato dal collo il distintivo a uno dei due, lo ha afferrato per la giacca e stava per colpirlo con un pugno. Il secondo verificatore, nel tentativo di sottrarre il collega all’aggressore, ha rimediato un colpo all’occhio.

Il personale ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. L’aggressore si è poi dato alla fuga insieme ad altre due persone, non prima di aver rivolto ulteriori minacce agli operatori di Air Campania.

Successivamente, i verificatori si sono recati presso la stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia.

Air Campania esprime la più ferma condanna per quanto accaduto e ribadisce la propria piena solidarietà ai lavoratori coinvolti.

L’amministratore, Anthony Acconcia, ha manifestato vicinanza ai dipendenti Mauro e Antonio:

"Non è più tollerabile che il personale sia esposto a rischi durante lo svolgimento del proprio lavoro. Chiederemo l’attivazione di un tavolo regionale per definire misure di prevenzione più stringenti, in particolare nelle aree a maggiore criticità, al fine di garantire sicurezza e tutela ai nostri operatori".