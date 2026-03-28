Controllori Air aggrediti sul bus, Ferraiuolo: "Gesto vile e inaccettabile" Solidarietà e vicinanza da parte del segretario generale dalla Uiltrasporti Campania

"Ennesima vile aggressione a danno di due Lavoratori dell’Air Campania", denuncia Pierino Ferraiuolo segretario generale della Uiltrasporti Campania. E' accaduto oggi a Caserta.

"Una situazione, oramai, difficile anche da commentare, una barbarie che non si arresta, episodi che si ripetono sistematicamente a distanza di pochi giorni.

"Cosa deve accadere ancora” continua Ferraiuolo, “per far prendere coscienza alle istituzioni del fenomeno indegno in atto?

È inaccettabile che due Lavoratori, nell’esercizio delle loro funzioni di verifica titoli di viaggio, debbano subire atti di violenza solamente perché fanno il proprio dovere,

Nel trasferire tutta la nostra solidarietà e vicinanza”, chiosa Ferraiuolo, "come sindacato continueremo a mettere in piedi tutte le azioni necessarie per contrastare e debellare azioni simili, che in paese civile non dovrebbero mai accadere".