Camorra, associazione mafiosa, usura e riciclaggio: scacco ai nuovi vertici Nel mirino i Casalesi. Oltre 20 arresti. In campo i carabinieri del Ros diretti dalla Dda

È in corso un’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Caserta e del Ros di Napoli, diretti dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, nei confronti di numerosi indagati.

I reati contestati, a vario titolo, vanno dall’associazione mafiosa, al concorso esterno in associazione mafiosa, all’estorsione, all’usura, al trasferimento fraudolento di valori, all’illecita concorrenza con violenze e minacce, al riciclaggio, all’autoriciclaggio, all’intestazione fittizia di beni, nonché alla detenzione e porto di armi e munizioni e al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la sala Beatrice (8° piano) della procura, presieduta dal procuratore capo Nicola Gratteri, alla quale parteciperà anche il comandate provinciale dei carabinieri di Caserta colonnello Manuel Scarso, il colonnello Paolo Vincenzoni vice comandante del Ros e il tenente colonnello Melissa Sipala, comandante del reparto operativo di Caserta

I provvedimenti eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari degli stessi sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.