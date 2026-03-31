Rocambolesco inseguimento sulla Domiziana: carabinieri recuperano auto rubata Mattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana

Mattinata movimentata lungo la fascia costiera casertana, dove i Carabinieri hanno intercettato e recuperato un’auto risultata rubata al termine di un inseguimento conclusosi con la fuga del conducente.

Durante le prime ore della mattinata odierna, nel territorio di Castel Volturno, i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone, impegnati in mirati servizi perlustrativi finalizzati al contrasto dei reati predatori, hanno rinvenuto un’autovettura Alfa Romeo 147 di colore grigio risultata oggetto di furto.

L’episodio ha avuto origine lungo la strada statale Domiziana, nei pressi della rotatoria di via Razzino, nel territorio di Mondragone.

Qui i militari hanno notato un uomo con il volto coperto a bordo della vettura che procedeva ad alta velocità. Alla vista della pattuglia, il conducente ha aumentato ulteriormente l’andatura nel tentativo di sottrarsi al controllo, dando origine a un inseguimento.

La fuga si è protratta fino a via Nuova, nel comune di Castel Volturno, dove il conducente ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha urtato prima alcuni cartelli della segnaletica stradale, poi un albero e una pietra miliare, terminando infine la corsa contro la recinzione di un’abitazione.

Nonostante il violento impatto, l’uomo è riuscito ad abbandonare il veicolo e a dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che l’autovettura era stata rubata il 19 marzo scorso e risultava ricercata a seguito di denuncia presentata presso la Stazione Carabinieri di Napoli Vomero.

La perquisizione del veicolo ha inoltre consentito ai militari dell’Arma di rinvenire diversi attrezzi da scasso, immediatamente sequestrati, e 2.840 euro in contanti. Secondo i primi riscontri investigativi, la somma sarebbe provento di un furto consumato poche ore prima, intorno alle 4.30 del mattino, ai danni della farmacia comunale di Cellole.

Al termine degli accertamenti, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro penale e affidata a una ditta convenzionata, mentre il denaro recuperato è stato custodito presso gli uffici dell’Arma in attesa della restituzione al legittimo proprietario.

Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per identificare il conducente fuggito e ricostruire eventuali responsabilità nei reati commessi nelle ore precedenti.