VIDEO | Camorra: confiscato il "latifondo" del boss dei Casalesi, Sandokan

Nuova stretta patrimoniale nei confronti di Francesco Schiavone, detto Sandokan, il boss dei Casalesi da decenni detenuto al regime del 41 bis. La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Penale, ha emesso un'ordinanza di confisca definitiva su quattro terreni agricoli per circa 15 ettari, parte della tenuta "Ferrandelle" nel comune di Santa Maria La Fossa, in provincia di Caserta.
Il valore complessivo stimato supera il milione di euro.
Le indagini economico-patrimoniali condotte dalla Sezione Misure di Prevenzione del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta hanno consentito di ricostruire con precisione l'estensione reale della proprietà, individuando alcune particelle catastali che trent'anni fa erano sfuggite all'originario sequestro, restando di fatto al riparo dalla confisca. Ora, il provvedimento diventa definitivo.
I terreni ora acquisiti dallo Stato andranno ad aggiungersi al patrimonio già affidato ad "Agrorinasce", la società consortile attualmente affidataria dei beni confiscati al clan nella stessa area.