Basket in lutto per la morte di Sofia Di Vico, Caliendo: "Non sarà dimenticata" Il ricordo del presidente della FIP Campania Caliendo: "Un venerdì nero"

"È un venerdì nero, un venerdì che difficilmente dimenticheremo". La FIP Campania, con il suo presidente Antonio Caliendo, è in lutto per la morte di Sofia Di Vico a soli 15 anni. "Sofia era una nostra tesserata, tesserata della Union Basket Maddaloni. Stanotte ci ha lasciato ed è davvero un enorme dispiacere per noi. - ha sottolineato Caliendo - Sofia aveva partecipato già più volte ad attività federali. Era conosciuta da tutti, ma nel mondo del basket femminile, in ambito regionale, siamo veramente una famiglia".

Sospese le attività giovanili

"In attesa di ciò che ci sarà nelle prossime ore, avevamo in questi giorni il Torneo delle Province femminile dell'annata 2012 e naturalmente abbiamo sospeso tutte le attività. - ha aggiunto Caliendo - La nostra vicinanza alla famiglia e al club è totale. Abbiamo ricevuto anche la vicinanza del presidente Petrucci e della FIP in ambito nazionale. Sarà doveroso ricordare Sofia e voglio rimarcarlo: siamo certi, Sofia non sarà dimenticata".