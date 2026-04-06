Furto aggravato nei supermercati: due arresti dei carabinieri nel casertano Manette per un 31enne e una 25enne, entrambi di etnia rom

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Capua hanno arrestato in flagranza di reato, un 31enne e una 25enne, entrambi di etnia rom e residenti a Napoli, ritenuti responsabili di furto aggravato.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa relativa alla ricerca di due persone, un uomo e una donna, che avevano appena perpetrato un furto di merce di vario genere presso il supermercato “Conad” di Vitulazio, dandosi poi alla fuga a bordo di un’autovettura Bmw di colore nero con targa bulgara.

Nel corso delle ricerche, i militari hanno individuato il veicolo segnalato parcheggiato in una strada secondaria nei pressi di un altro esercizio commerciale, il “Decò Maxistore”, sempre nel comune di Vitulazio. Pertanto, hanno predisposto un servizio di osservazione.

Poco dopo, due persone corrispondenti alle descrizioni fornite sono uscite dal supermercato e, dopo aver aperto l’auto sospetta, sono state immediatamente fermate dai Carabinieri.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, conclusasi con esito positivo, all’interno dell’auto sono stati rinvenuti generi alimentari e prodotti cosmetici per un valore complessivo di circa 500 euro, risultati essere stati sottratti poco prima dal supermercato “Conad”. Inoltre, nella giacca indossata dalla 25enne sono stati trovati ulteriori prodotti cosmetici, del valore di circa 300 euro, appena asportati dal “Decò Maxistore”.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili dei due esercizi commerciali, che hanno formalizzato denuncia riconoscendo gli autori del furto.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.