Casertana, Coppitelli elogia i suoi: "62 punti non sono affatto pochi" Le parole del tecnico rossoblù: "Contro la Cavese abbiamo vinto una partita molto difficile"

Momento positivo per la Casertana, con il tecnico Coppitelli che ha commentato così la vittoria dei falchetti ottenuta contro la Cavese: "E' stata una partita molto difficile, contro una squadra organizzata ed un buon collettivo. Probabilmente i cambi del secondo tempo c'hanno dato una grossa mano, nuova linfa. Questa squadra ha dimostrato anche oggi di essere capace di trovare sempre una strada che conduce alla vittoria. E' chiaro che oggi è stata una partita molto equilibrata e che per questo avrebbe potuto prendere diverse pieghe. Ma detto questo, se tante volte prende una piega a noi favorevole qualcosa vuol pur dire. Dietro c'è il lavoro di questi ragazzi,dello staff e della società tutta. Da un lato è vero che oggi avremmo potuto prendere gol e che De Lucia ha fatto una grande parata nel primo tempo. Ma nelle ultime sei partite abbiamo preso un solo gol su rigore; quindi ci deve essere anche la capacità di tutti di girare gli episodi dalla nostra parte. Abbiamo 62 punti, questo la dice tutta. Quando fatichiamo non è per forza da trovare la motivazione nei nostri demeriti. Ci sono anche gli avversari. E questo è un campo difficile dove hanno perso il Potenza e il Cerignola, ha pareggiato la Salernitana.Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Bisogna anche dare i meriti ai nostri avversari che hanno fatto un primo tempo superiore al nostro".