Prezzi carburante alle stelle? C'è chi lo ruba Una coppia ha cercato di svuotare il serbatoio di un autocarro

Il rincaro dei prezzi dell’energia e dei carburanti sembra alimentare nuovi episodi di microcriminalità nel casertano. Nella notte scorsa, un tentativo di furto di gasolio è stato sventato a Vairano Patenora grazie alla reattività di un cittadino e alla rapidità d'azione dei militari dell'Arma.

Il colpo fallito nell'officina

L’allarme è scattato intorno alle 00:45, quando una segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha indicato movimenti sospetti nei pressi di un’officina meccanica della zona. All'arrivo dei Carabinieri della sezione radiomobile di Capua, il coniuge della titolare ha raccontato di aver messo in fuga due persone: i malviventi stavano cercando di svuotare il serbatoio di un autocarro parcheggiato nel piazzale esterno, in attesa di riparazione.

I ladri, sentitisi scoperti, hanno abbandonato sul posto quattro taniche di plastica vuote, fuggendo a bordo di un’auto di cui è stato possibile annotare solo una parte della targa.

L’inseguimento e il fermo

L’attività investigativa immediata ha dato i suoi frutti in meno di sessanta minuti. I militari hanno intercettato il veicolo segnalato, una Nissan Qashqai, nel vicino comune di Caianello. A bordo si trovavano un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Le prove del reato

Nonostante la fuga, i due non sono riusciti a sbarazzarsi degli strumenti utilizzati. La perquisizione del veicolo ha infatti portato al ritrovamento di due tubi in gomma di circa un metro e mezzo oltre a tracce fresche e odore di carburante sugli strumenti, compatibili con il tentativo di furto appena sventato.

Tutto il materiale, incluse le taniche rinvenute nell'officina, è stato sequestrato e sarà depositato presso l’ufficio corpi di reato. Per la coppia è scattata la denuncia in stato di libertà con l'accusa di tentato furto in concorso. Le indagini della Compagnia di Capua restano aperte per chiarire ulteriori dettagli della vicenda.