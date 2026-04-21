Valle di Maddaloni: revoca dell'affidamento ai servizi sociali I carabinieri arrestano un 57enne

A Valle di Maddaloni, i militari della locale stazione hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo di 57 anni, già sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale.

L’intervento è avvenuto all’interno di una comunità terapeutica della zona, dove l’uomo era ospitato nell’ambito del percorso alternativo alla detenzione.

Il provvedimento, emesso nella stessa giornata dall’ufficio di sorveglianza e dalla procura della repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ufficio esecuzioni penali, ha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere.

Alla base della decisione dell’autorità giudiziaria vi sarebbero ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura meno afflittiva, accuratamente documentate dai carabinieri nel corso dei controlli.

L’uomo, con precedenti e già condannato per reati legati alla detenzione ai fini di spaccio e all’evasione, commessi nel 2023 nel napoletano, è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.