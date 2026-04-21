Ventenne scomparso da un mese: trovato morto La tragedia di Sessa Aurunca nel casertano

La speranza è finita. E' stato trovato cadavere il ventenne di San Castrese, piccola frazione di Sessa Aurunca nel casertano.

Di lui non si avevano ormai più notizie dal 18 marzo scorso. Era uscito come sempre di casa per raggiungere gli amici e fare un giro, ma di lui non si erano avute più notizie. Sparito nel nulla. Ieri sera il tragico epilogo di questa vicenda.

I carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Sessa Aurunca durante le ricerche che non si sono mai interrotte, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Vincenzo in una cantinola scavata nel terreno a ridosso di un fabbricato in ristrutturazione. Una notizia tristissima che ha scosso profondamente la piccola comunità del casertano.

L’ufficialità sull’identità potrà arrivare solo dopo gli esami medico-legali. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del policlinico universitario di Caserta, per gli accertamenti medico legali.